شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية تسود أجواء 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد سقوط أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة والباحة وجازان وعسير ونجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الدرب، العيدابي، العارضة، فيفاء، هروب، بدر الجنوب، حبونا، ثار، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل، الباحة، الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، أضم، الطائف، العرضيات، ميسان.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في جازان وعسير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما تبدأ في نجران في الواحدة ظهرا وتنتهي في الثامنة مساءً، أما في الباحة من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساءًا، فيما في مكة المكرمة من الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساءًا.