شكرا لمتابعة خبر عن عودة العمل في العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عن عودة العمل بالعيادات الخارجية.

وأكد أن العمل في العيادات الخارجية سيكون ابتداءً من الأحد المقبل، وبحسب المواعيد المجدولة مسبقًا.

وأضاف أن العمل بها سيكون وفق ضوابط وإجراءات احترازية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.