شكرا لمتابعة خبر عن أول رد من جامعة الإمام بعد تداول أخطاء في نتائج اختبارات التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):علقت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تم تداوله من تساؤلات حول وجود أخطاء في تسجيل نتائج طلاب الجامعة للتعليم عن بعد لطلبة البكالوريوس.
وطمئنت الجامعة طلابها وطالباتها بأن جميع النتائج تتم مراجعتها بعد رصدها للتأكد من استحقاق الطالب والطالبة للدرجة الممنوحة له من قبل النظام ، ومصداقيتها ودقتها بصورة لا تحتمل وقوع الخطأ.
وأضافت، في بيان لها، أن تصحيح الإجابات يتم إلكترونياً، ومن ثم تطابق مع الإجابة النموذجية المعتمدة والمبرمجة إلكترونياً من قبل أستاذ المقرر زيادة في التحري والدقة .
ونوهت بأنها أتاحت جميع القنوات الإلكترونية للطلاب والطالبات لرفع طلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة لهم ، والتأكد من استحقاقهم لهذه الدرجات المرصودة لهم وفق إجابتهم ؛ ويتم حالياً التدقيق التقني في النتائج، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي نتيجة تتوصل لها لجنة التدقيق، وهذا نظام يكفل لمن يشك في مادة أو مادتين.
وأشارت إلى أنه يكمن التقدم بالاعتراض أو طلب التصحيح عبر الوسائل المتاحة من المنزل، وسوف يُعدل أي خطأ يثبت في أي نتيجة مستحقة نظاماً، عبر إشراف ومتابعة دقيقة ، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص؛ للتحقق من صحة الشكوى .
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