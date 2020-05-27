شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تكثف اعمال تطهير و تعقيم ساحات المساجد استعدادا لاستقبال المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها في نظافة و تطهير كافة ساحات المساجد و الجوامع بمدينة أبها و ذلك بعد صدور الاوامر الكريمة بالسماح لإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال التطهير و التنظيف شملت ساحات المساجد و المواقع المحيطة بها و الأرصفة استعدادا لاستقبال المصلين بعد صدور الأوامر بالسماح لإقامة صلاة في المساجد و الجوامع .

منوها الى ان تلك الجهود جاءت بتوجيهات من سمو امير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و بمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل حرصا منهما على سلامة المصلين و حفاظا على الصحة العامة .

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مبينا بأن الأمانة تكثف اعمالها على مدار الساعة وفق خطط دقيقة لتوفير جميع الطاقات والإمكانيات .