شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث هيئة الطيران المدني: وضعنا خطة لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال متحدث هيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، إن الهيئة ستطبق أعلى المعايير الصحية لتوفير بيئة آمنة للمسافرين عبر مطارات المملكة.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الهيئة وضعت خطة كاملة للتشغيل، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في العمل بالمطارات والطاقات الاستعابية بها.
وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة الحالية استخدام 11 مطارًا في المملكة لضمان رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا الجديد
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