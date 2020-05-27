شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من خطورة ترك المعقمات بالمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

حذر المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، الرائد فايز بن عوض الغامدي، من خطورة ترك المعقمات بالمركبات.

وأكد، في مقطع فيديو، أن المعقمات تصنف حسب كود البناء السعودي للوقاية من الحرائق على أنها مواد قابلة للاشتعال.

ونصح الجميع بعدم تعريض تلك المعقمات لمصادر الاشتعال أو درجات الحرارة العالية حفاظًا على سلامتهم.