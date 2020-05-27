شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تحذير من مشاركة قطرات العين مع الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):حذر الدكتور ممدوح التميمي، استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الملك سعود الطبية، من مشاركة قطرات العين مع الآخرين، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وقدم، في مقطع فيديو توعوي نشرته مديرية الشؤون الصحية في الرياض، عدة إرشادات للحفاظ على صحة العين أثناء جائحة كورونا.
وتضمنت تلك الإرشادات عدم ملامس العين خاصة في الأماكن العامة، وضرورة غسل اليدين جيدًا قبل وبعد استخدام قطرات العين.
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