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عدن - ياسمين التهامي - اثار عبدالرحمن عبده نجل الفنان محمد عبده، قلق الجماهير بشأن صحة والده.

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الفنان محمد عبده في خطر ونجله يثير قلق الجمهور بتغريدة تكشف حالته الصحية بسبب كورونا

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وكشف عبدالرحمن ، خلال تغريدة على حسابه في تويتر، أن والده يعاني من الاكتئاب بسبب تواجده داخل منزله طوال فترة منع التجول .

وأضاف عبدالرحمن الابن الأكبر للفنان محمد عبده في تغريدة له عبر تويتر: “اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا بكره (اليوم) على اللايف ارسلوا رسائل تفرحه”.

وسبق وأن مر بمرحلة مشابهة خلال مروره بوعكه صحية أجبرته على ملازمة الفراش لأكثر من شهر في فرنسا، وابتعد فترة عن الساحة الفنية، وهو ما قد يؤثر عليه حاليًا خصوصًا وأنه في العقد الثامن من العمر، وهو مادفع الجمهور للتفاعل بشكل كبير مع التغريدة.