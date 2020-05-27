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عدن - ياسمين التهامي - تحتوي المناديل المبللة علي الكحول الذي يزيل المكياج ولكنه يزيل أيضا الزيوت الطبيعية للبشرة مما يؤدي إلي نقض الرطوبة وجفاف الجلد إلي جانب أنها لا تنظف البشرة جيدا وتترك بعض البقايا ، كما أنه يسبب الحساسية والاحمرار وتصبغات الجلد. قد يهمك أيضًا: الفنان محمد عبده في خطر ونجله يثير قلق الجمهور بتغريدة تكشف حالته الصحية بسبب كورونا تجنبوا استخدام "المناديل المبللة" فورًا.. أضرار لا تخطر على بال فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!! وأخيرًا.. المواطنون والوافدون يعودون لأعمالهم في السعودية والسلطات توضح الآلية عاجل.. اخبار السعودية : اشتباكات مسلحة في عسير وسقوط قتلى وجرحى Advertisements مفاجأة بشأن مصير دينا الشربيني عد مخالطتها رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا طائرات ميغ-29 تتدخل بقوة لدعم حفتر.. هل تنقلب المعادلة ضد تركيا والشرعية في ليبيبا؟؟ عبدالملك الحوثي يظهر برفقة خامنئي وحسن نصرالله في هذه الدولة العربية!! (صور) نهاية صادمة للاعب المنتخب السعودي بعد حديثه عن فتح مساجد المملكة خلال كورونا (فيديو) شاهد كيف تغيرت ملامح الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكيف ظهر في السعودية صباح العيد؟ (صور صادمة) وعليه، حذر أطباء تجميل الفتيات من كثرة استخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج كطريقة سهلة وسريعة للتخلص منه، كون ذلك يسبب بعض المشاكل للبشرة. وأشار الأطباء إلي أن المواد المتواجدة في المناديل المبللة ليست سوي مواد كيمائية ومواد حافظة ضارة بالبشرة وقد تسبب الإصابة بسرطان الثدي.

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