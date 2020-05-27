إحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من كورونا في ساحل حضرموت خلال الساعات الأخيرة

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة وعي التابعة لمكتب صحة ساحل حضرموت عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مديريات الساحل خلال الـ24ساعة الأخيرة، أمس الثلاثاء. قد يهمك أيضًا: الفنان محمد عبده في خطر ونجله يثير قلق الجمهور بتغريدة تكشف حالته الصحية بسبب كورونا تجنبوا استخدام "المناديل المبللة" فورًا.. أضرار لا تخطر على بال فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!! وأخيرًا.. المواطنون والوافدون يعودون لأعمالهم في السعودية والسلطات توضح الآلية عاجل.. اخبار السعودية : اشتباكات مسلحة في عسير وسقوط قتلى وجرحى مفاجأة بشأن مصير دينا الشربيني عد مخالطتها رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا طائرات ميغ-29 تتدخل بقوة لدعم حفتر.. هل تنقلب المعادلة ضد تركيا والشرعية في ليبيبا؟؟ عبدالملك الحوثي يظهر برفقة خامنئي وحسن نصرالله في هذه الدولة العربية!! (صور) نهاية صادمة للاعب المنتخب السعودي بعد حديثه عن فتح مساجد المملكة خلال كورونا (فيديو) Advertisements شاهد كيف تغيرت ملامح الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكيف ظهر في السعودية صباح العيد؟ (صور صادمة) وأعلنت المنصة عن تسجيل 11 حالة مؤكدة من بينهم 3 حالات وفاة وحالة وفاة للحالة رقم 31 المسجلة بساحل حضرموت والمرقد في مستشفى الحميات بمنطقة فلك، إضافة إلى تعافي حالتين من مديرية دوعن هما الحالة رقم 7 والحالة رقم 8. وأوردت المنصة التفاصيل كما يلي:

8 حالات من مدينة المكلا. الحالة 1 لأنثى من حي السلام تبلغ 88 عام توفيت فورا وصولها المستشفى . الحالة 2 من منطقة فوة الطويلة لأنثى تبلغ من العمر 58 عام توفيت بعد وصولها للمستشفى بيوم الحالة تعاني من امراض مزمنه. الحالة 3 ذكر يبلغ من العمر 37 سنه من منطقة العيص . الحالة 4 أنثى تبلغ من العمر 60 من منطقة الغليلة الحالة 5 ذكر يبلغ من العمر 37 عام من حي السلام الحالة 6 ذكر يبلغ من العمر 47 عام من منطقة الديس باسويد الحالة 7 ذكر يبلغ من العمر 33 عام . الحالة 8 ذكر يبلغ من العمر 22 عام من منطقة العيص حالة من مديرية حجر وفاة الحالة 9 ذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة الجول الحالة تعاني من امراض مزمنه الحالة توفيت فورا وصولها للمستشفى . حالة من مديرية الديس الشرقية . الحالة 10 لأنثى من مديرية الديس الشرقية تبلغ من العمر 60 عام. حالة من مديرية دوعن الحالة 11 لذكر يبلغ من العمر 55 عام من منطقة القويرة واكدت المنصة في بيانها أن عدد المخالطين النشطين 685 مخالط نشط. وبلغت عدد الحالات في اليمن مايزيد عن 249 حالة منها 49 حالة .

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