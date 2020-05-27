شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها الداخلية بـ 60 رحلة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة إثر صدور الموافقة الكريمة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من اجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية في المرحلة الأولى تشغيل ( 60 ) رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض ، جدة ، الدمام ، المدينة المنورة القصيم ، آبها ، تبوك ، جازان ، حائل الباحة ، نجران ، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وسيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الصالة الجديدة -رقم 1- مما يوفر المزيد من الخدمات الضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية.

وتواصل الخطوط السعودية في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة بناء على التوجيهات الكريمة برعاية المواطنين المتواجدين خارج المملكة وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن .