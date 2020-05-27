شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 119 طرفا صناعيا لليمنيين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقام المركز بالفترة من يناير حتى أبريل 2020 بتقديم 4,318 خدمة، وزعت على 1,724 مستفيدا، فيما جرى تركيب 119 طرفا صناعيا استفاد منها 119 فردا.

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