شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مهارية عن بعد في «جستن» والان نبدء بالتفاصيل

تطلق الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بتبوك «جستن» اليوم دورة تدريبية، عن بعد، بعنوان «التصميم التعليمي.. المفهوم والتطبيق لتجويد العملية التعليمية»، عبر منصة شمس التابعة للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني. وتأتي الدورة ضمن مبادرة الجمعية في تقديم حزمة من الدورات التعليمية والثقافية والاجتماعية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وانسجاماً مع حملة «يداً بيد» التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية. ودعت الجمعية الجميع للمشاركة والالتحاق بهذه الدورة والاستفادة مما يطرح من خلالها من مواد وفْق أساليب علمية صحيحة.

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