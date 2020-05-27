شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان راية التوحيد.. أبرز معالم تبوك الجمالية والان نبدء بالتفاصيل

يعد ميدان راية التوحيد الذي يقع على مساحة 7500 متر مربع، على طريق الملك فهد بين مبنيي إمارة منطقة تبوك وأمانتها، أحد أبرز المعالم الجمالية التي تميز مدينة تبوك.

ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 مترا يحمل علم المملكة بعرض 12 مترا وطول 18 مترا، كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترا مربعا، كما يضم المشروع عددا من أعمدة الإنارة التجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.