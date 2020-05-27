شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان راية التوحيد.. أبرز معالم تبوك الجمالية والان نبدء بالتفاصيل
ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 مترا يحمل علم المملكة بعرض 12 مترا وطول 18 مترا، كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترا مربعا، كما يضم المشروع عددا من أعمدة الإنارة التجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.
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