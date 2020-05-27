شكرا لقرائتكم خبر عن 5400 كرتون تمور للأسر اليمنية الأشد فقرًا والان نبدء بالتفاصيل
وتم توزيع 1،200 كرتون تمور في مديرية دار سعد في محافظة عدن، و3،000 كرتون تمور في مديريات الضالع والحصين والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها في المديريتين 5،400 أسرة، وذلك في إطار مشروع توزيع 3،000 طن من التمور في اليمن.
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