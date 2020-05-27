شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة فرز من القطاع الصحي الخاص بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خطة غرفة العمليات المشتركة للفترة القادمة بما يتوافق مع صدور الأوامر الكريمة للتدرج في عودة الحياة إلى طبيعتها.

ونوه سموه خلال اجتماع عقده أمس عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة، وبحضور وكلاء الإمارة، بما قدمته الدولة من دعم للقطاع الصحي من أجل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، وقدرة القطاع الصحي على مواكبة المرحلة القادمة، مؤكداً على إعطاء سلامة وصحة المواطنين والمقيمين أولوية في الخطط التي سيتم تنفيذها.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد نقطة فرز من القطاع الصحي الخاص على مدخل مدينة سكاكا من الجنوب في ضاحية قارا، والموافقة على إضافة أعضاء لغرفة العمليات المشتركة بما يتوافق مع المرحلة القادمة.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة د. حسن الشهراني، شكره لسمو أمير منطقة الجوف على معايدة الممارسين الصحيين في أول أيام عيد الفطر المبارك وتقديم وجبات الإفطار لهم في مقار عملهم.

واستعرض بعد ذلك د. الشهراني خطة غرفة العمليات بما يتوافق مع الأوامر الكريمة التي صدرت للعودة للحياة الطبيعية تدريجياً، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوعي بضوابط التباعد الاجتماعي.