شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية للأسر المتعففة بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان، أمس الأول، 540 سلة غذائية رمضانية، للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، منها 100 سلة وزعت لأهالي منطقة مزبود التي وقع عليها الحجر بسبب تفشي فيروس كورونا، واستفاد من التوزيع 3.240 فردا.

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