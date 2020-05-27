شكرا لقرائتكم خبر عن التبرع بالدم فوائد.. تكافل.. وإنقاذ حياة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في محافظة الأحساء، أهمية التبرع بالدم؛ لتلبية احتياجات المرضى المحتاجين له، سواء بسبب أمراض مزمنة أو وراثية أو بسبب إصابات نازفة أو لإجراء العمليات الجراحية وغيرها، في ظل جائحة كورونا، موضحين أنه يُعد من المبادرات الإنسانية التي تحقق التكافل الاجتماعي، والتي يساهم بها الفرد في إنقاذ حياة إنسان آخر.

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كانت هذه تفاصيل خبر التبرع بالدم

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