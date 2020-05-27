شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 279 لاجئا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم، وراجع العيادات أمس الأول 279 مريضًا، بينما استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضًا، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلًا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات.

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