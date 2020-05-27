شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1600 كجم أسماكا فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة القطيف جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم إتلاف 1600 كجم أسماكا فاسدة، وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية بمصادرة وإتلاف ما تم ضبطه من مواد فاسدة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية أتلفت 1600 كجم أسماكا مستوردة لعدم صلاحيتها؛ بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مؤكدًا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من تفشي فيروس « كورونا »، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأبان أن عملية تسييح الأسماك والروبيان المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري، داعيا للتأكد عند شراء الروبيان أن يكون عند درجة حرارة -18مْ.

من جهة أخرى، أتلفت البلدية 8 أطنان من الكراتين الفارغة والأخشاب والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة البرادات المخالفة، وذلك ضمن حملات النظافة على أسواق الخضار والفاكهة. وأوضح م. الحسيني أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج، عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».