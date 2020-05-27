شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1600 كجم أسماكا فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأبان أن عملية تسييح الأسماك والروبيان المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري، داعيا للتأكد عند شراء الروبيان أن يكون عند درجة حرارة -18مْ.
من جهة أخرى، أتلفت البلدية 8 أطنان من الكراتين الفارغة والأخشاب والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة البرادات المخالفة، وذلك ضمن حملات النظافة على أسواق الخضار والفاكهة. وأوضح م. الحسيني أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج، عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».
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