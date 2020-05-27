شكرا لقرائتكم خبر عن 1016 جولة رقابية وتطهير 2215 موقعا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، 1016 جولة رقابية تفتيشية، و13 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتم تسجيل عدد 99 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، فيما تم تطهير 2215 موقعًا، وذلك وفقا لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة المنطقة للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، التي تستهدف من خلالها حماية المجتمع.

وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، مؤكدةً أن مسؤولية الفرد واتّباعه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتنفيذها يدِل على وعي المواطن والمُقيم على أرضها، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها.

ودعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع مع كافة الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.