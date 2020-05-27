شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة منسوبي «البر» افتراضيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد آل عبدالقادر أن الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء يولي الجمعية اهتمامًا كبيرًا، ويتابع أعمالها بشكل مستمر، مضيفًا: «كانت توجيهاته لنا مستمرة في ظل جائحة كورونا، وأنها أهم أسباب نجاح ما قمنا به في الجمعية من أعمال ومبادرات نوعية لمساعدة المستفيدين والمتضررين».
وشكر جميع منسوبي الجمعية ومتطوعيها على جهودهم طيلة الشهر الكريم في تقديم المساعدات الإغاثية، خاصةً ما يتعلق بزكاة الفطر، والاحترازات الصحية التي يجب التقيد بها، والتي حثت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ حققت الجمعية نجاحًا كبيرًا في إيصال الزكاة لمستحقيها وفي وقتها الشرعي المحدد.
وقال مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، إن حفل معايدة منسوبي الجمعية الافتراضي، شهد حضورًا كبيرًا من منسوبي الجمعية، الذين شاركوا بكلمات الشكر والثناء على نجاح أعمال الجمعية في ظل جائحة «كورونا».
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