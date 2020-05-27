شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فرص استثمارية لإنشاء مستشفى وإسكان عمالة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار م. الملحم إلى أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، تشمل: فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مدينة سكنية للعمالة على مساحة 120 ألف متر مربع على الطريق الدائري الخارجي «الضلع الجنوبي»، بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود، بعقد يمتد إلى 25 سنة، واستثمار موقع لسكن عاملين غرب الحاضرة، على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الغربي»، بمساحة 65 ألف متر مربع ومدة 25 عامًا.
كما تشمل موقع سكن عاملين بمخطط الصناعية النسائية جنوب الطريق الدائري الخارجي «الضلع الجنوبي»، بمساحة 205 آلاف متر مربع، ومدة 25 عامًا، موقع سكن عاملين بمدينة الجفر يقع غرب الطريق الدائري الخارجي «الضلع الشرقي»، بمساحة 115 ألف متر مربع لمدة 25 سنة، وفرصة استثمارية لإنشاء مستشفى خاص شرق الحاضرة على الطريق الدائري الخارجي «الضلع الشرقي» بالمخطط رقم 285/15 بمساحة 66 ألف متر مربع ومدة 25 سنة.
وأعرب م. الملحم عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل؛ لتوجيهاته ودعمه خطط أمانة الأحساء، الرامية إلى الاستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة، وتفعيل العوائد الاستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وأنشطة الأمانة على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 فرص استثمارية لإنشاء مستشفى وإسكان عمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.