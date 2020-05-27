شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فرص استثمارية لإنشاء مستشفى وإسكان عمالة والان نبدء بالتفاصيل

قال أمين محافظة الأحساء م. عادل الملحم، إن الأمانة طرحت 5 مواقع استثمارية، عبر منصة الاستثمار البلدي الإلكترونية «فرص»، موضحًا أن تلك الفرص تتضمن أنشطة في المجالات السكنية والخدمية، وأن طرح تلك الفرص عبر المنصة الإلكترونية، يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تُعلن عنها الأمانات والبلديات، وكذلك التيسير على المستثمرين في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، ما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين، وينعكس إيجابًا على تنمية المدن.

وأشار م. الملحم إلى أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، تشمل: فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مدينة سكنية للعمالة على مساحة 120 ألف متر مربع على الطريق الدائري الخارجي «الضلع الجنوبي»، بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود، بعقد يمتد إلى 25 سنة، واستثمار موقع لسكن عاملين غرب الحاضرة، على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الغربي»، بمساحة 65 ألف متر مربع ومدة 25 عامًا.

كما تشمل موقع سكن عاملين بمخطط الصناعية النسائية جنوب الطريق الدائري الخارجي «الضلع الجنوبي»، بمساحة 205 آلاف متر مربع، ومدة 25 عامًا، موقع سكن عاملين بمدينة الجفر يقع غرب الطريق الدائري الخارجي «الضلع الشرقي»، بمساحة 115 ألف متر مربع لمدة 25 سنة، وفرصة استثمارية لإنشاء مستشفى خاص شرق الحاضرة على الطريق الدائري الخارجي «الضلع الشرقي» بالمخطط رقم 285/‏15 بمساحة 66 ألف متر مربع ومدة 25 سنة.

وأعرب م. الملحم عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل؛ لتوجيهاته ودعمه خطط أمانة الأحساء، الرامية إلى الاستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة، وتفعيل العوائد الاستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وأنشطة الأمانة على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.