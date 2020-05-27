شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس الجبيل.. معايدات إلكترونية رغم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

تبادلت مجالس الجبيل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، من خلال منصات التواصل الإلكترونية، وذلك في اختلاف كبير عما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، إذ كانت المجالس تعج بالزوار المعايدين.

وأكد عدد من أصحاب المجالس لـ«اليوم»، أهمية تكاتف الجهود وتطبيق التعليمات؛ لمنع انتشار «كورونا»، وقال يوسف السيف إن المجالس في السابق كانت تتصف بالتجمعات والمحاضرات، وتفتح أبوابها من بعد صلاة العيد، مؤكدًا أن هذا العام يختلف اختلافًا جذريًا، بسبب الجائحة.

وأكد السيف أنه من واجب الجميع اتباع التعليمات، وأخذ جميع الاحترازات، لنحتفل قريبا بالانتهاء من هذا الوباء، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مختلف الجهات.

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وقال مصبح المصبح إن الظروف الراهنة تلزم الجميع بالتعاون والالتزام بكل التعليمات؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا». مضيفًا: «تعودنا في الأعياد على التجمع، والموائد، والاحتفالات، وهذا العام اكتفينا بالتواصل عن بعد، وندعو الله أن تزول الغمة، وتعود الأوضاع إلى طبيعتها».

وأشار منصور البوعينين إلى أن بيوت الله أغلقت أبوابها للوقاية من العدوى، فما بالك بالمجالس الاجتماعية، فلا شك أنها أولى وأجدر بالإغلاق، وقاية لأهل البيت، فأي تجمع يزيد الأمر سوءًا.

وقال عبدالله الحوطي إن التجمع في المجالس من العادات الحميدة، التي جُبل عليها المجتمع السعودي الودود في تقاليده وأعرافه، وتلك المجالس لا تزال سندًا ورافدًا في التربية وتقويم السلوك، وكما قيل «المجالس مدارس».