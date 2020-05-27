شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعايد المرضى في مستشفيات قوى الأمن والان نبدء بالتفاصيل

زار مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود، المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك. وفي ذات السياق، زار مدير عام مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، ومدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، المرضى المنومين. ووزع خلال الزيارات للمرضى بطاقات المعايدة وهدايا بهذه المناسبة.

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