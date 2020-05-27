السعودية تكسر عزلة كورونا.. عودة القطاع العام واستئناف الطيران الداخلي

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، للقطاعات والأجهزة الحكومية كافة، جعلها تعمل خلال الفترة الماضية بشكل متناغم.

وأوضح، أن الوقت قد حان لعودة الأعمال وفتح الأنشطة لكونها من العناصر الأساسية في دفع العجلة الاقتصادية.

وأضاف الوزير السعودي، أنه خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة.

وتابع: الآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية.

وأكد، أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد.

وأوضح، نحن فخورون بما قام به منسوبو القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمل للمسؤولية، وسوف ندعم هذه المكاسب ونشجعهم.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 76726 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 48450 حالة، بعد إعلان شفاء 2782 حالة جديدة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 411 حالة.

وفيما يخص القطاع الخاص أفاد المهندس أحمد الراجحي أن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطته، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا.

وأكد أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين ما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة.

وأوضح أن بوعينا جميعاً وإدراكنا المسؤولية، سوف نحافظ على مكتسبات سوق العمل في التوظيف، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، في القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.

كما أكد الوزير السعودي، على أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية.

وقال: إن الوعي بأسباب السلامة مازال مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين والمقيمين، لذا أوصيكم جميعاً بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه، والالتزام بها.

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وتابع: "وزارة الصحة وبمشاركة جميع الجهات المشرفة وضعت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بكل القطاعات، لهذا الإجراءات قد تختلف من قطاع لآخر".

وقال الراجحي حول الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم: إن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

وتضمنت إجراءات استئناف العمل، العودة لمقرات العمل، الأحد المقبل، بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

ثم اعتبار من 7 يونيو/حزيران المقبل، لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا للمقرات بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

كما تضمنت إجراءات العودة للعمل، اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل اعتبارا من 14 يونيو/حزيران المقبل، على أن يكون حضور الموظفين وفق مجموعات بداية من الساعة 7:30 صباحا وحتي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتستثني من الحضور لمقرات العمل الفئات المحددة من قبل وزارة الصحة حتى إشعار آخر.

ومن جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عن صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من الأحد المقبل، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، لتشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

وتتضمّن المرحلة الأولى تشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما تشمل المرحلة الأولي، تشغيل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، ومطار أبها الدولي، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران.

يذكر أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس/ آذار الماضي، في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

