السعودية | التجارة السعودية: صناعة الكمامات فرصة للأسر المنشآت الصغيرة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين، أنه في ظل الالتزامات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فإن هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية تتمثل في صناعة الكمامات القماشية وبيعها.
وأشار الحسين إلى فيديو نشرته وزارة الصحة، عن طريقة صنع الكمامات القماشية، مبينًا أنها سهلة وبالإمكان عملها في ظل الطلب المتنامي عليها وتحقيق عائد مادي من خلالها.
وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز الجهود الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل توجيه وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية عند الخروج من المنزل.
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