، الموت يغيّب الشيخ "محمد أحمد حسن".. أحد أشهر دعاة السودان ،

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غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .
يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.
الموت يغيّب الشيخ "محمد أحمد حسن".. أحد أشهر دعاة السودانعبدالله العنزي الخليج 365 2020-05-27
غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .
يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:26 AM
بعد ثلاثة عقود من الدعوة .. ونبأ الوفاة أثار موجة من الحزن بالشارع السوداني
غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .
يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.
، الموت يغيّب الشيخ "محمد أحمد حسن".. أحد أشهر دعاة السودان ،
المصدر : الخليج 365
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