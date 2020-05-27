السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة أضم



أضم 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أضم والمراكز التابعة لها شملت سوق العين والمرقبان وحقال وبني هلال والجائزة والضهيا وأتانة وسلبة والفحو وذنباء وصوانة والحجرة وقرى القلاع الأثرية، والمرتفعات الجبلية وبعض القرى والهجر سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:51ت م

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