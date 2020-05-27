السعودية اليوم / مجلس الوزراء المصري ينفي صدور تعميم بعدم توجه المواطنين للمستشفيات عند الشعور بأعراض كورونا



القاهرة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور تعميم منسوب وزارة الصحة المصرية تطالب فيه المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له اليوم، أن التعميم المنسوب للوزارة عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية لم تصدر مثل هذا التعميم، وتم نسب هذا التعميم بالكذب إلى الوزارة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والترويج لمعلومات غير حقيقية ومغلوطة.

ولفت إلى أن المنشور الحقيقي لهذا التعميم صادر عن صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة اليمنية بمدينة صنعاء وتم التلاعب فيه ليتم نسبه بالكذب كما لو كان صادرا من مصر، وذلك في إطار الحملات المحمومة لترويج الأكاذيب وإثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة الوطنية.

// انتهى //

23:44ت م

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القاهرة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسنفى مجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور تعميم منسوب وزارة الصحة المصرية تطالب فيه المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد أو أي مرض والاتصال على الرقم 195 لإرسال فريق الاستجابة وتقديم الرعاية الكاملة للمريض.وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له اليوم، أن التعميم المنسوب للوزارة عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية لم تصدر مثل هذا التعميم، وتم نسب هذا التعميم بالكذب إلى الوزارة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والترويج لمعلومات غير حقيقية ومغلوطة.ولفت إلى أن المنشور الحقيقي لهذا التعميم صادر عن صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة اليمنية بمدينة صنعاء وتم التلاعب فيه ليتم نسبه بالكذب كما لو كان صادرا من مصر، وذلك في إطار الحملات المحمومة لترويج الأكاذيب وإثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة الوطنية.// انتهى //23:44ت م0123

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