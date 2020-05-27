السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة الليث



الليث 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت بريدة والحمرا وجدم وبني يزيد والمجيرمة ويلملم والميقات والسعدية وسلبة والمرقبان والحسينية وضهياء والمستنقع وصوانة وصلاق والمرتفعات الجبلية وقرى قمم القلاع الأثرية وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

22:54ت م

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