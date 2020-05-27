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نجحت القوات السعودية المرابطة في العمق اليمني في تدمير عدد من الأهداف المعادية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ونشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية، والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطعًا لعملية الاستهداف التي نفّذها نخبة من القوات الخاصة السعودية (اللواء 64). وأظهر المقطع لحظة اصطياد المتمردين من الحوثيين في جبهة الجوف بعد كمين مُحكم. ومن بين العناصر الحوثية المستهدفة قياديون، وطقم حوثي، وعيار ١٤.
وأظهر الفيديو الذي لقي إشادة واسعة في مواقع التواصل براعة القناصة من قواتنا المرابطة بجانب الجيش الوطني اليمني. كما أظهر تعاملهم باحترافية مع العدو من مليشيا الحوثي الانقلابية. وخصّ موثق الفيديو بالشكر الأبطال القناصة من القوات السعودية، وقدم شكره لقيادة التحالف نظير وقفتها الجادة في دحر الحوثيين.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 12:16 AM
دمَّروا عددًا من الأهداف المعادية للمليشيا بعد كمين مُحكم في جبهة الجوف
نجحت القوات السعودية المرابطة في العمق اليمني في تدمير عدد من الأهداف المعادية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ونشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية، والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطعًا لعملية الاستهداف التي نفّذها نخبة من القوات الخاصة السعودية (اللواء 64). وأظهر المقطع لحظة اصطياد المتمردين من الحوثيين في جبهة الجوف بعد كمين مُحكم. ومن بين العناصر الحوثية المستهدفة قياديون، وطقم حوثي، وعيار ١٤.
وأظهر الفيديو الذي لقي إشادة واسعة في مواقع التواصل براعة القناصة من قواتنا المرابطة بجانب الجيش الوطني اليمني. كما أظهر تعاملهم باحترافية مع العدو من مليشيا الحوثي الانقلابية. وخصّ موثق الفيديو بالشكر الأبطال القناصة من القوات السعودية، وقدم شكره لقيادة التحالف نظير وقفتها الجادة في دحر الحوثيين.
، شاهد.. هذا ما فعله قناصة القوات السعودية في الحوثيين بعقر دارهم ،
المصدر : الخليج 365
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