هيئة الطيران المدني تعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

الثلاثاء 26 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 31 أيار/مايو الجاري، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

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ووفق ما أوردته وكالة الأنباء (واس)، جاء هذا القرار بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية وكافة التدابير الصحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وقالت الهيئة إن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تشغيل مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، وأبها الدولي، والأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، والملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، وحائل الدولي، والملك سعود بالباحة ومطار نجران.

يذكر أن السعودية علقت رحلات الطيران الداخلي في 21 آذار/مارس الماضي في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.