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قدَّم لاعب وسط الهلال الدولي سلمان الفرج الشكر والتقدير للقيادة السعودية الرشيدة والمسؤولين في وزارة الصحة والقطاعات الأمنية على مجهوداتهم الكبيرة في التصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وقال الفرج عبر حسابه في موقع انستجرام: "نتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولين في وزارة الصحة والقطاع العسكري.. من لا يشكر الناس لا يشكر الله".
وظهر "الفرج" من خلال مقطع مرئي وهو يمارس تدريباته في المنزل، مطالبًا جميع اللاعبين بممارسة الرياضة في المنزل بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة قبل استئناف الدوري السعودي من جديد.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 11:33 PM
قدَّم الشكر للحكومة الرشيدة ولوزارة الصحة والقطاعات العسكرية
قدَّم لاعب وسط الهلال الدولي سلمان الفرج الشكر والتقدير للقيادة السعودية الرشيدة والمسؤولين في وزارة الصحة والقطاعات الأمنية على مجهوداتهم الكبيرة في التصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وقال الفرج عبر حسابه في موقع انستجرام: "نتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولين في وزارة الصحة والقطاع العسكري.. من لا يشكر الناس لا يشكر الله".
وظهر "الفرج" من خلال مقطع مرئي وهو يمارس تدريباته في المنزل، مطالبًا جميع اللاعبين بممارسة الرياضة في المنزل بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة قبل استئناف الدوري السعودي من جديد.
، الفرج: للحفاظ على اللياقة.. لا بد من التدريبات في المنزل قبل العودة لمنافسات الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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