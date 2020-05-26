شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية خلال 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات تُشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة لهذا الأسبوع.

وأوضحت أن طقس غد الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل والمدينة المنورة، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .كما تكون السماء غائمة جزئيأ قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية .