شكرا لمتابعة خبر عن اقتراب عودة برنامج "الثامنة" لداوود الشريان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد نجل الإعلامي داوود الشريان، على قرب عودة والده إلى تقديم برنامج " الثامنة " على "إم بي سي " . أكد نجل الإعلامي داوود الشريان، على قرب عودة والده إلى تقديم برنامج " الثامنة " على "إم بي سي " . وأعاد تغريد تدوينة تُشير لاقتراب عودة البرنامج، ما يُؤكد حقيقة تلك العودة التي تأتي بعد غياب 3 سنوات. يذكر أنه لم يتم تحديد تاريخًا لعودة البرنامج قضايا معلقة بين ” إم بي سي “ وهيئة الاذاعة والتلفزيون .

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