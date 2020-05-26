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صورة قديمة لولي العهد في إحدى الاحتفالات بالعرضة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثٌقت صورة قديمة، صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، أثناء حضوره احتفال العرضة عام 1429هـ/2008م.

وأقيم الحفل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - ، الحفل الذي أقامه الحرس الوطني ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والعشرين.

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