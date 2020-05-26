شكرا لمتابعة خبر عن البحث عن مفقود بالرياض منذ 5 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فُقد المدعو متعب غالي الدوسري، منذ يوم ٢٩ رمضان في حي السلي بمنطقة الرياض.

وذكرت جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه خرج من منزله في إسكان الحرس الوطني بالرياض الساعة 10 صباح يوم 29 رمضان، وآخر تحديث لجواله كان في حي السلى.

وأضاف أنه لا يوجد سيارة ورجله مكسورة ومعه عكاز، ويمكن التواصل مع ذويه على الأرقام الآتية: 0509007780، 0593973603 .