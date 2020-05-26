شكرا لمتابعة خبر عن غدا.. إيداع رواتب الموظفين وانتهاء منع التجول الكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): من المقرر أن يتم إيداع رواتب موظفي الجهات الحكومية لشهر مايو، يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو. من المقرر أن يتم إيداع رواتب موظفي الجهات الحكومية لشهر مايو، يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو. كما سيشهد غدًا الأربعاء، انتهاء تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة عدا منطقة مكة المكرمة، وبدء تطبيق منع التجوُّل الجزئي يوم الخميس، بحيث يبدأ السماح بالتجول يوميًا من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

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