شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: يجب على أئمة المساجد اختيار خطبة الجمعة من موقع الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضوابط عودة الصلوات في المساجد والإجراءات المتبعة في ذلك.

وأكد، في مداخلة له في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمنع الازدحام في حالة الدخول والخروج من المسجد.

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وأشار إلى أن من بين الضوابط التى وضعت أن يتم فتح المساجد قبل الأذان بربع ساعة، مع الإبقاء على مدة الانتظار بين الأذان والإقامة وهي 10 دقائق فقط.

وأضاف أن الضوابط تضمنت أيضا فتح النوافذ، ورفع المصاحف والكتب الموجودة في المساجد حتى لا تكون في متناول أحد، وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المتواجدين في المساجد.

وأشار إلى أنه كشف تم تجهيز خطب الجمعة عبر البوابة الإلكترونية يلتزم بها أئمة المساجد الرسميين ليختاروا منها ما يشاؤون، مشيرًا إلى ترك حرية الاختيار لخطباء الجوامع المعتادين على تجهيز الخطب في الموضوعات المناسبة التي يختارونها.