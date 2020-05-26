شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد العودة للعمل بدون تسجيل الحضور بالبصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موعد العودة إلى العمل في القطاع العام سيكون يوم الأحد الموافق 8/10/1441 بشكل تدريجي، واعتبارًا من يوم الأحد 22/10 سيتم العودة بشكل كامل.

وأضاف أن حضور الموظفين سيكون بتقسيمهم على ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص. المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص، والمجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.

وشدد على أنه سيكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 10/ 8 /1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 ه مقتصرة على القنوات الرقمية إلا في حال رأی صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.

وأوضح أنه سيستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 ھ.