طارق الحبيب يتحدّث عن الثقافة الجنسية للأطفال

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدث الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، عن الثقافة الجنسية لدى الأطفال . تحدث الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، عن الثقافة الجنسية لدى الأطفال . وأكد أن الدراسات أظهرت أن 65% من الأطفال ما قبل المراهقة لديهم نقص في المعلومات الجنسية. وأضاف "الحبيب"، أن 13% منهم لديهم معلومات مشوهة، و5% ليس لديهم أية معلومات إطلاقاً .

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