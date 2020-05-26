شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردة فعل أئمة المساجد بعد عودة صلاة الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعرب عدد من أئمة المساجد، عن سعادتهم بعودة صلاة الجماعة في المساجد، بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية لمواجهة فيروس أعرب عدد من أئمة المساجد، عن سعادتهم بعودة صلاة الجماعة في المساجد، بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية لمواجهة فيروس كورونا وأكد الأئمة، أن الواجب علينا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، واحتساب الأجر بتنفيذها استشعارًا بالمسؤولية وطاعة لولي الأمر . وصدرت الموافقة الكريمة، على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، وكذلك رفع الحظر عن رحلات الطيران، وبدء فتح القطاعات تدريجيًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ردة فعل أئمة المساجد بعد عودة صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.