شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية غدًا على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل والمدينة المنورة.

وأكدت أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت تكون سماء غائمة جزئيًا، وتتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.