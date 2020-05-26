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قصة موظف يريد التنويم بمرض مفاجئ في القلب للهروب من العمل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أغرب طلبات التنويم التي مرت عليه ورفضها.

وأشار أن من ضمن الطلبات : " زوج أو زوجة يريد أن يتنوم في المستشفى بمرض مفاجئ في القلب ليكسب تعاطف الطرف الآخر وتنازله بعد مشكلة كبيرة بينهما " .

وأضاف: " الطلب الثاني الذي رفضته: موظف كبير يريد التنويم بمرض مفاجئ في القلب هروباً من مهمة عمل " .

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