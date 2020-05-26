شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج الاختبارات الإلكترونية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نتائج الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440-1441هـ ​عبر الرسائل النصية للهاتف المسجل في نظام تدارس.

وأكدت أن الرسائل سوف تصل بشكل تدريجي إلى الطلاب والطالبات، كما يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق نظام تدارس واختيار الاستعلام عن النتائج.

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‫وأفادت بأن من لم يحضر الاختبار رصد له (لم يحدد بعد)‬ ويحول للدخول مع اختبارات المجموعة الثانية التي لم تختبر بعد الفترة الثانية والذي سيعلن وقت اختبارهم في وقت لاحق.

وأضافت أن من قام برفع بلاغ سابقا بوجود إشكالية لديه فقد تم معالجة جميع البلاغات وعند التحقق من وجود مشكلة لم تمكن الطالب من آداء او اكمال الاختبار تم الرصد له درجة "لم يحدد بعد" وتم الرد على بلاغاتهم، وتحويلهم لدخول اختبارات الفترة الثانية.

وأشارت إلى أن احتساب نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440-1441هـ سيتم وفق ما أعلن سابقا، وأن النتائج المعلنة الآن في النظام والرسائل فقط لمعرفة الطلاب بدرجاتهم في المقررات وليس لاحتساب المعدل حيث سيتم احتساب المعدل وفق المعلن سابقاً من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وعدم التأثر بالرسوب أو الدرجات المتدنية التي أقل من المعدل.