شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مساجد تبدأ في وضع علامات على السجاد للتباعد بين المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت مجموعة من الصور، بدء بعض المساجد في وضع علامات على السجاد لتباعد بين المصلين تطبيقًا للوسائل الوقائية. أظهرت مجموعة من الصور، بدء بعض المساجد في وضع علامات على السجاد لتباعد بين المصلين تطبيقًا للوسائل الوقائية. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد ألزمت المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي، وحددت بعض الضوابط لإقامة الصلاة في الساجد. Advertisements

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