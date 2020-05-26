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الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ستفتح في أوقات السماح بالتجول

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة، الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ستفتح في أوقات السماح بالتجول.

وأوضحت أنه في المرحلة الأولى ابتداء من يوم الخميس 5 شوال (28 مايو) حتى نهاية يوم السبت 7 شوال (30 مايو) 1441 – 2020، سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق عدا مدينة مكة المكرمة من 6 صباحا حتي 3 مساء، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها الأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، المراكز التجارية (المولات).

أما المرحلة الثانية التي ستبدأ من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو) حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو) 1441 – 2020، حيث سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق عدا مدينة مكة المكرمة من الساعة 6 صباحا حتى 8 مساء، فسيتم استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها الأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، وعودة شركات القطاع الخاص لممارسة أنشطتها المكتبية.

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