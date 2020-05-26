شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث هيئة تطوير الدرعية: مشاريع جديدة سنكشف عنها قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال المتحدث الرسمي بهيئة تطوير بوابة الدرعية، ثامر السديري، إن فريقى تقنية المعلومات والموارد البشرية بالهيئة يعملون حاليًا على وضع خطة العودة للعمل.

ولفت، في تصريحات له لقناة الإخبارية، إلى أن هناك عدة مشاريع ستعلن عنها الهيئة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه جاري العمل الآن في عدة مشاريع منها تطوير البنية التحتية لمنطقة البجيري، وإضافة تحسينات بها بشكل يمكنها من استقبال الزوار.

ونوه بأن الهيئة شاركت خلال الفترة الماضية في عدة مبادرات على مدار شهر رمضان وأيام العيد، حيث وزعت وجبات الإفطار على العاملين من قطاع الصحة ورجال الأمن والعاملين بالهيئة، كما ستواصل خلال أيام العيد توزيع الهدايا للأطفال وكبار السن من أهالي الدرعية والأحياء المحيطة بها،