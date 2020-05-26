شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أصدرت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات مبكرة على مناطق "الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل " .

ونبّهت الهيئة من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على حائل والقصيم والحدود الشمالية، يستمر حتى الواحدة صباح غدًا الأربعاء.

كما نبهت من استمرار الأمطار الغزيرة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية، حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.